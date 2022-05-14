Россияне усилили наступление на «Азовсталь» и пытаются продвинуться по суше

Российские военные наращивают наступление на защитников Мариуполя, пытаясь атаковать «Азовсталь» с неба и продвинуться по суше. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.



«Атаки с неба, земли и попытки продвинуться по суше. Циничность врага нарастает. Оккупанты атакуют не только защитников в «Азовстали", но и их семьи», - рассказал он.



По словам Андрющенко, в пятницу 13 мая, оккупанты обнародовали в соцсетях личные контакты (телефоны, профили) невест и жен защитников.



«Самый тяжелый уровень бесчеловечности и цинизма», - добавил советник главы города.



Украинские защитники Мариуполя продолжают держать оборону «Азовстали» по приказу военного командования.