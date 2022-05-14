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Жители Мариуполя нуждаются в продуктах и питьевой воде — Андрющенко

14 мая 2022, 11:42

Жители Мариуполя нуждаются в продуктах и питьевой воде — Андрющенко

Гуманитарная катастрофа назревает в оккупированном Мариуполе, где людям не хватает воды, еды и денег. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

По его словам, все подвалы в городе затоплены, а водоканал безуспешно пытается устранить порывы.

«Питьевая вода все также малодоступна. Для большинства мариупольцев нужно проделать большой путь к точкам выдачи воды (бочки или водовозы), однако там воды не хватает», - отметил Андрющенко.

Что касается еды, то растет поток торговцев из окрестных сел и число стихийных рынков. Но у жителей Мариуполя нет денег. Возле гипермаркета «Метро» появилась точка обналичивания гривны, но с ведома так называемого «мэра» Константина Иващенко людей грабят, предлагая всего 1,8 рубля за гривну, когда в Донецке за нее дают 2,2 рубля.

«Вообще реалии Мариуполя сейчас лучше раз увидеть, чем услышать. 150-170 тысяч мариупольцев остаются заложниками оккупационных властей. Почти без шанса вырваться в Украину», - добавил Андрющенко.

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