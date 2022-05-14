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Под российскими флагами: Как живет оккупированный Херсон

14 мая 2022, 16:50

Под российскими флагами: Как живет оккупированный Херсон

Херсон сейчас находится под властью российских оккупантов, захвачены главные административные здания в центре города. Простой житель Херсона прошел по улицам и показал, как живет город сегодня.

Рядом в Херсонской области находятся войска и линия фронта.

На видео показано, что на здании обладминистрации висит российский флаг. Херсонец рассказал, что ОГА была захвачена оккупантами еще в марте.

Здание горсовета Херсона, говорит мужчина, до недавнего времени было под управлением законного мэра Херсона Игоря Колыхаева, но недавно его с остальными сотрудниками «попросили» освободить здание. Но мэр продолжает работать удаленно. Видно, что в части окон мэрии выбиты окна.

Житель Херсона также показал, как горят плавни на левом берегу Днепра, оттуда валит густой черный дым. Он отметил, что весной плавни горели часто по разным причинам, но настолько сильного пожара еще не было. По его словам, местные жители говорят, что перед пожаром слышали взрыв. 

Также херсонец говорит, что недавно с флагштока возле монумента в центре города сняли украинский флаг и подняли на нем красное «знамя Победы».

Здания СБУ, морской академии тоже захвачены, над ними подняты российские флаги. При этом часть админзданий в городе остаются под украинскими флагами. По городу передвигается российская военная техника с меткой «Z».

На некоторых местах в городе встречаются проукраинские листовки. Также херсонец показал аптеку, которую взломали мародеры, и разграбленный ювелирный магазин.

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