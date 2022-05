Украинска рэп-группа Kalush Orchestra сразу после выступления на песенном конкусе Евровидение со сцены призвала помочь Мариуполю.



Завершив свое выступление, лидер группы Олег Псюк обратился к миру со словами: «Please help Ukraine, Mariupol. Help Azovstal. Right now! (Пожалуйста, помогите Украине, Мариуполю. Помогите "Азовстали". Прямо сейчас!)»

На Евровидении-2022 Kalush Orchestra представляет Украину с песней «Stefania».