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Девять жителей Северодонецка ранены от обстрелов за минувший вечер

15 мая 2022, 16:50

Девять жителей Северодонецка ранены от обстрелов за минувший вечер

Девять мирных жителей получили ранения в субботу в результате обстрелов со стороны российских сил. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

По его словам, за минувшие сутки оккупанты совершили 11 артиллерийских атак по Северодонецку.

«Били по жилым домам, химзаводу, техникуму и больнице. Только за вечер ранения получили сразу 9 мирных жителей города. Все они получили медицинскую помощь в разбитой больнице. Несмотря на обстрелы, она продолжает работать», — написал он.

Как сообщали в ОВА, вчера российские войска обстреляли северодонецкий химический завод «Азот», техникум и большое количество многоэтажек в Луганской области. 

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