Минобороны РФ показало кадры выхода украинских военных с «Азовстали»

Выход украинских военных с «Азовстали». Скриншот

Министерство обороны России показало кадры вчерашнего выхода украинских военных с завода «Азовсталь». Видео обнародовано в телеграм-канале ведомства.







16 мая состоялась согласованный Украиной и Россией выход части Мариупольского гарнизона с заблокированной «Азовстали». По данным Минобороны Украины, в Новоазовск вывезено 53 тяжело раненых украинских военных, еще 211 бойцов — в Еленовку. Оба населенных пункта подконтрольны группировке «ДНР».



Украинских военных планируют обменять на пленных российских солдат. Когда это произойдет, в сообщениях украинских представителей не уточняется.



В Генеральном штабе ВСУ отметили, что «высшим военным командованием был отдан приказ командирам подразделений, находящихся на "Азовстали", сохранить жизнь личного состава».



Украинская сторона называет выход военных с «Азовстали» «спасательной операцией», российская — «сдачей в плен».