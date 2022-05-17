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Минобороны Украины раскрыло подробности эвакуации раненых военных с «Азовстали»

Обновлено
17 мая 2022, 00:18

Минобороны Украины раскрыло подробности эвакуации раненых военных с «Азовстали»

Заместительница министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что в Новоазовск с «Азовстали» вывезено 53 тяжело раненых украинских военных, еще 211 бойцов — в Еленовку. 

Отметим, что оба города находятся на подконтрольной группировке «ДНР» территории.

Украинских военных, по словам Маляр, планируют обменять на пленных российских солдат. Когда это произойдет, она не уточнила.

«Продолжаются меры по спасению остальных бойцов с "Азовстали". К сожалению деблокировать Мариуполь военным путем невозможно. Сейчас самое главное — сберечь жизни наших военных», — подчеркнула она.

В Генеральном штабе ВСУ объяснили, что «высшим военным командованием был отдан приказ командирам подразделений, находящихся на "Азовстали", сохранить жизнь личного состава». «Идет операция по спасению заблокированных на территории завода защитников Украины», — добавили в ведомстве.

Президент Владимир Зеленский заявил, что есть надежда на то, что удастся сберечь жизни защитников Мариуполя.

«Относительно ситуации в Мариуполе: благодаря действиям ВСУ, разведки, переговорной группы, Международного Комитета Красного Креста и ООН у нас есть надежда, что удастся сохранить жизни наших парней. Среди них есть тяжелораненые. Им предоставляется помощь. Хочу подчеркнуть: украинские герои нужны Украине живыми. Это наш принцип», — сказал Зеленский в видеообращении в ночь на вторник.

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