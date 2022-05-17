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Переговоры между Украиной и Россией приостановлены

Обновлено
17 мая 2022, 14:04

Переговоры между Украиной и Россией приостановлены

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк подтвердил информацию российской стороны о том, что процесс переговоров между Украиной и РФ приостановлен. Об этом сообщает УНИАН.

Подоляк отметил, что мандат на продолжение переговоров для украинской переговорной команды согласовывает только президент Владимир Зеленский.

«Однако он будет восстановлен, и, как мне кажется, модератором будет Зеленский», — сказал Подоляк.

Он также заявил, что отдавать что-либо, чтобы «сохранить лицо Путина», Украина не собирается.

Объясняя приостановку переговоров в комментарии hromadske, Подоляк подчеркнул, что, во-первых, Россия все еще «не совсем адекватно» воспринимает события, происходящие в мире в связи с вторжением. Во-вторых, по его словам, Кремль хочет использовать переговоры как элемент своей пропаганды для внутренней политики. «Отсюда все эти комментарии шантажного типа в публичном пространстве по поводу переговоров», — говорит Подоляк.

Как заявил заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко, Украина вышла фактически из переговорного процесса. Чиновник уверяет, что Москва также не получила от Киева ответа на свой проект договора, передает «РИА Новости».

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Украины Владимир Зеленский по итогам телефонного разговора заявили, что для дипломатического решения конфликта между РФ и Украиной необходимо немедленное прекращение Россией боевых действий и отвод войск.

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