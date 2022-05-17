Обстрел Донецкой области. Фото: ОВА

Российские войска не останавливают массовые обстрелы по всей линии фронта от Угледара до Бахмута. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в сводке по состоянию на середину 17 мая.



Так, по словам Кириленко:

Авдеевка сегодня утром подверглась авиаракетному удару: повреждены три жилых дома, информации о пострадавших нет.



Обесточена Красногоровка – ведутся восстановительные работы.



В Очеретинской громаде постоянно продолжаются обстрелы, поэтому пока не удалось полностью восстановить поврежденную ранее высоковольтную линию.



В Бахмуте в результате утренних обстрелов повреждена школа №4 и несколько инфраструктурных объектов.



Интенсивный огонь на Торецком направлении не прекращается, однако в громаде идет эвакуация населения и ремонт электро- и газоснабжения.



Под удар сегодня снова попал Угледар – информации о пострадавших и повреждениях пока нет.



В Николаевской громаде российские снаряды перебили линию электропередач – часть Райгородка осталась без электричества. Специалисты уже приступили к ремонту.

На Донетчине за минувшие сутки российские силы обстреляли 19 населенных пунктов. Поступила информация об 11 погибших мирных жителях, еще 8 ранены, сообщает полиция.