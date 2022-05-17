Российские войска не останавливают массовые обстрелы по всей линии фронта от Угледара до Бахмута. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в сводке по состоянию на середину 17 мая.
Так, по словам Кириленко:
- Авдеевка сегодня утром подверглась авиаракетному удару: повреждены три жилых дома, информации о пострадавших нет.
- Обесточена Красногоровка – ведутся восстановительные работы.
- В Очеретинской громаде постоянно продолжаются обстрелы, поэтому пока не удалось полностью восстановить поврежденную ранее высоковольтную линию.
- В Бахмуте в результате утренних обстрелов повреждена школа №4 и несколько инфраструктурных объектов.
- Интенсивный огонь на Торецком направлении не прекращается, однако в громаде идет эвакуация населения и ремонт электро- и газоснабжения.
- Под удар сегодня снова попал Угледар – информации о пострадавших и повреждениях пока нет.
- В Николаевской громаде российские снаряды перебили линию электропередач – часть Райгородка осталась без электричества. Специалисты уже приступили к ремонту.
На Донетчине за минувшие сутки российские силы обстреляли 19 населенных пунктов. Поступила информация об 11 погибших мирных жителях, еще 8 ранены, сообщает полиция.