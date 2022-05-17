Войска РФ обстреливали Донетчину ракетами и артиллерией, погибли 11 мирных жителей за сутки

Последствия обстрела Донецкой области. Фото: полиция

На Донетчине за сутки российские силы обстреляли 19 населенных пунктов. Поступила информация об 11 погибших мирных жителях, еще 8 ранены. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.

Разрушены 48 гражданских объектов: жилые дома, школа, институт, заводы, объекты критической инфраструктуры.

Захватчики били по Мариуполю, Дружковке, Соледару, Авдеевке, Марьинке, Лиману, Святогорску, Зализному, Бахмуту, Торецку, Николаевке, Нелеповке, Бахмутскому, Клиновому, Нью-Йорку, Дробышево, Очеретино, Сидорово.

«Российские войска обстреливали мирное население авиабомбами, ракетами «воздух-земля», из реактивных системам «Ураган», тяжелой артиллерии и ракетных комплексов «Искандер». Военные преступления РФ задокументированы. Полицейские начали досудебное расследование по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины», — отметили в полиции.