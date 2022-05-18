Партизаны ликвидировали в Мелитополе российских военных высокого ранга — Запорожская ОВА

Участники партизанского движения убили в оккупированном Мелитополе нескольких российских офицеров высокого ранга. Об этом сообщила Запорожская областная военная администрация.



Отмечается, что оккупанты не афишируют гибель своих командиров, но ужесточили проверки в городе, пытаясь обнаружить украинских защитников.



«В Мелитополе партизаны ликвидировали российских военных высокого ранга. Оккупанты эту ситуацию пытаются скрыть. Но сегодня в городе российские военные усиленно проверяли частный транспорт, вероятно, в поисках партизан», - сказано в сообщении.



Утверждается, что захватчики завезли в город своих «шептунов», которые распространяют фейки, в духе: «В начале войны власть сдала город», «Украина бросила Мелитополь, именно поэтому не проходит эвакуация, не выплачиваются заработные платы», «Когда в Мелитополь придут ВСУ, то город будет разбомблен».



Такие послания «ориентированы только на то, чтобы мелитопольцы согласились на сотрудничество с захватчиками и перестали доверять легитимным украинским властям», — заявили в ОВА.