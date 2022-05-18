Грабят Мариуполь: Россияне пытаются возобновить работу торгового порта

Российские оккупанты пытаются возобновить работу торгового порта в Мариуполе, чтобы вывезти зерно и металл. Об этом сообщает Мариупольский горсовет.



«Россияне грабят Мариуполь. Сейчас оккупанты пытаются возобновить работу торгового порта, чтобы вывезти зерно, металлопродукцию и глину на десятки миллионов долларов», — говорится в сообщении.



Как отмечается, для выполнения этой задачи в город приехал экс-руководитель Ейского морского порта.



«Продолжаются работы по расчистке акватории порта и поднятию затонувшего судна "Меотида". Пока без особого успеха», — добавили в горсовете.