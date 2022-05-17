В «фильтрационной тюрьме» оккупанты удерживают более трех тысяч жителей Мариуполя

Более трех тысяч мирных жителей Мариуполя российские силы содержат в «фильтрационной тюрьме» — бывшей исправительной колонии №52 в поселке Еленовка Донецкой области. Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.



«Среди заложников около 30 волонтеров, которые пытались ввезти в Мариуполь гуманитарную помощь и спасти жителей. Перед отправкой в колонию оккупанты подвергают задержанных граждан многочасовым допросам и пыткам с применением электрического тока. Срок "фильтрации", то есть пребывания в колонии — 30 суток. Для "особо неблагонадежных" — активистов, бывших военных, правоохранителей — он продлевается еще на месяц», — рассказала Денисова.



Омбудсмен подчеркнула, что захват и пытки заложников являются актом терроризма. Денисова призвала Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения России в Украину учесть эти факты военных преступлений и нарушений прав человека России в Украине.