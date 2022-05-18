Зеленский подписал указ о продлении военного положения в Украине на 90 дней

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о продлении срока действия военного положения и проведения всеобщей мобилизации. Документы направлены в Верховную Раду для утверждения и уже опубликованы на сайте парламента.



Зеленский предлагает продлить военное положение с 25 мая сразу на 90 суток. Ранее военное положение продлевалось только на 30 дней.



Сроки проведения всеобщей мобилизации президент также предлагает продлить на 90 суток.

Ранее по предложению Зеленского парламент продлевал срок действия военного положения 15 марта и 21 апреля.



В связи с введением военного положения был ограничен и выезд из Украины мужчин 18-60 лет.