У Зеленского объяснили, зачем военное положение хотят продлить на три месяца

Военное положение в Украине будет продлено сразу на три месяца, поскольку контрнаступление требует больше времени, чем оборона. Об этом заявил представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский.



«С 24 февраля мы уже дважды продлевали военное положение. Пока мы понимаем, что враг сосредоточился на строительстве фортификационных укреплений на временно контролируемых территориях. Переход в контрнаступление — это более сложные задачи, чем оборона. Поэтому должны отдавать себе отчет, что освободить всю территорию Украины в течение ближайшего месяца мы вряд ли сможем», — сказал Вениславский.



Вениславский поясняет планы о продлении военного положения на 3 месяца еще и юридическими моментами. Украина, вводя правовой режим военного положения, должна информировать ООН о последующих ограничениях конституционных прав и свобод. Введение военного положения на 3 месяца снимет с дипломатов необходимость ежемесячно уведомлять ООН об этом.

18 мая президент Владимир Зеленский внес в парламент предложение продлить срок военного положения в Украине и всеобщей мобилизации на 90 дней.