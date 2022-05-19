Денисова: Россияне похитили более двух тысяч украинских сирот

Россияне массово депортируют украинцев с захваченных территорий, в Россию вывезли более 1,3 млн человек, из них 223 тысяч детей, в том числе более двух тысяч сирот. Об этом сообщает уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.



«Для быстрого усыновления уже разработан специальный упрощенный порядок – достаточно написать заявление и предоставить паспорт. После усыновления мы не сможем вернуть их, ведь все документы относительно детей будут уничтожены», – написала Денисова.



В целом, по данным уполномоченной по правам человека, 6,03 млн украинцев выехали за границу, а 8 млн переместились в другие регионы страны из-за войны.