Сенат США одобрил помощь Украине в размере почти 40 млрд долларов

Сенат США в четверг одобрил выделение почти 40 млрд долларов в качестве финансовой помощи Украине и ее союзникам. Об этом сообщает Bloomberg.



По сообщению, голосование еще идет, однако достаточное число сенаторов уже высказались за утверждение пакета помощи. Теперь документ направят на подпись президенту США Джо Байдену.



Во вторник большинство сенаторов высказались за проведение голосования по пакету помощи Украине в размере 39,8 млрд долларов. Быстрому принятию законопроекта препятствовал сенатор-республиканец США от штата Кентукки Рэнд Пол.



Демократы заявили, что отсрочка, которая отодвинула принятие законопроекта на ту же неделю, когда истекает срок действия полномочий Пентагона на поставку оружия в Украину, помогла России.



Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект в прошлый вторник.