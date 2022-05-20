Еврокомиссия предоставила Украине 600 миллионов евро

Европейская комиссия предоставила Украине новый транш макрофинансовой помощи в размере 600 млн евро. Об этом сообщила президентка Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Twitter.



«Сегодня мы выплатили Украине новый транш макрофинансовой помощи в размере 600 млн евро", - говорится в сообщении.



Также, по ее словам, предложен дополнительный займ в 9 млрд евро для Украины в 2022 году.



«Мы будем работать над платформой для восстановления, чтобы помочь восстановить свободную и демократическую Украину», - добавила фон дер Ляйен.



Средства выделены в рамках пакета экстренной макрофинансовой помощи Европейского Союза.