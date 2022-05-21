Завершение войны будет «дипломатическим». Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью, которое транслировали в эфире телемарафона.



«Самый главный наш курс — место Украины среди равных. Это потом проявляется в Евросоюзе, тех или иных оборонных союзах, альянсах. Это уже результаты последовательной политики», — сказал Зеленский.



Президент отметил, что раньше думал, что завершить войну можно исключительно диалогом.



«Я считал, что это будет диалог, что в этом диалоге можно будет найти ответы на много вопросов и много решений с российской стороной», — отметил глава государства.



Сейчас, подчеркнул президент, он понимает, что «завершение будет дипломатическим».



«Как автомобиль — не бензиновый и не электрокар, гибрид. Потому и война такая сложная, и победа будет очень сложной. Она будет кровавой, в бою, но концовка точно будет в дипломатии», — сказал Зеленский.



Он добавил, что есть вещи, которые нельзя завершить иначе, кроме как за столом переговоров.



«Мы хотим вернуть все. Российская Федерация хочет все не отдать», — сказал он.