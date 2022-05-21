Пушилин заявил, что «трибунал» над пленными с «Азовстали» — неизбежен

Украинских военных с завода «Азовсталь» в Мариуполе, которые находятся в плену, хотят отдать под «трибунал». Об этом заявил глава группировки «ДНР» Денис Пушилин, передают российские СМИ.



«Я считаю, что трибунал неизбежен», — уверяет Пушилин.



Глава группировки «ДНР» утверждает, что это «запрос общества».

Министерство обороны России заявило, что 2439 украинских бойцов покинули «Азовсталь» с начала эвакуации, тогда как Международный комитет Красного Креста сообщил, что он зарегистрировал только «сотни» украинских военнопленных.