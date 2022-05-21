«Решение принимал лично Путин»: Кремль уверяет, что российские регионы будут помогать «Л-ДНР»

Российские регионы возьмут «шефство» над территориями, подконтрольными группировкам «ДНР» и «ЛНР». Заявленная цель — чтобы помочь в проведении восстановительных работ. Такое решение принял лично президент РФ Владимир Путин. Об этом заявил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко, передают российские СМИ.



Кириенко уверяет, что Москва оказывает значительную поддержку «Л-ДНР» финансами, человеческими и материальными ресурсами.



Также первый заместитель руководителя администрации президента России утверждает, что российская армия, «милиция ЛНР» и «милиция ДНР» обеспечат «полное освобождение исторических территорий» — в административных границах Донецкой и Луганской областей.



Как сообщают росСМИ, Кириенко проводил совещание с губернаторами субъектов России о поддержке Донбасса специалистами и материалами. Речь шла о территориях, которые пострадали из-за полномасштабного вторжения России в Украину. Иные российские чиновники, включая вице-премьера России Марата Хуснуллина, министра строительства и ЖКХ Ирека Файзуллина, губернатора Московской области Андрея Воробьева, заявляли о том, что захваченные Россией территории будут восстанавливать.



Слова Кириенко прокомментировал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он заявил, что регионам РФ разрешат самостоятельно брать «шефство». Никаких юридических документов для этого не требуется.



«Регионы по своему усмотрению сами, самостоятельно могут брать в подшефные другие регионы, в том числе и регионы Донбасса», — уверяет Песков.



Представитель Кремля сообщил, что «главы регионов сами уполномочены принимать такие решения», и что по расходам — это «в каждом отдельном случае отдельное решение».