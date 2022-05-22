Военнослужащие национальной гвардии уничтожили оккупантов, взорвавших мост между Северодонецком и Лисичанском. Это произошло благодаря видео российских прокремлевских журналистов, которые «помогли» скорректировать огонь украинских бойцов.



Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.



«Быстро наказание пришло. Гвардейцы уничтожили вражескую технику, которая разрушила Павлоградский мост и обстреливала Северодонецк. Спасибо российским пропагандистам за наводку», — написал Гайдай в Facebook.







Гайдай пообещал, что мост восстановят.

21 мая Сергей Гайдай сообщил, что российские силы уничтожили мост между Северодонецком и Лисичанском.