Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

Эвакуация Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Северодонецк Краматорск

Благодаря российским СМИ на Луганщине уничтожили войска РФ, которые разрушили мост — Гайдай

22 мая 2022, 00:13

Благодаря российским СМИ на Луганщине уничтожили войска РФ, которые разрушили мост — Гайдай

Военнослужащие национальной гвардии уничтожили оккупантов, взорвавших мост между Северодонецком и Лисичанском. Это произошло благодаря видео российских прокремлевских журналистов, которые «помогли» скорректировать огонь украинских бойцов.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

«Быстро наказание пришло. Гвардейцы уничтожили вражескую технику, которая разрушила Павлоградский мост и обстреливала Северодонецк. Спасибо российским пропагандистам за наводку», — написал Гайдай в Facebook.



Гайдай пообещал, что мост восстановят.

21 мая Сергей Гайдай сообщил, что российские силы уничтожили мост между Северодонецком и Лисичанском.

Еще по теме

Места
Северодонецк Лисичанск
Прочее
Война

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
23:52
Святогорск под обстрелом. Зеленский обещает обмен военных с «Азовстали». Дайджест НД за день ►
22:55
«ДНР» и «ЛНР» с 23 мая снижают курс гривны к рублю
18:25
Росгвардия и «кадыровцы»: На блокпостах вокруг Мариуполя оккупанты усиливают фильтрацию
17:48
Оккупанты держат в «фильтрационных лагерях» почти 4 тысячи мужчин из Мариуполя
12:53
Экспертиза СБУ подтвердила, что вокзал Краматорска обстреляли российские силы «Точкой-У»
09:08
Обманывают и блокируют любые попытки отказаться: Оккупанты депортируют жителей Мариуполя в РФ
00:14
Красный крест посетил «азовцев», Россия уничтожает Луганщину. Дайджест НД за день ►
23:31
«ДНР» заявила о пяти погибших жителях поселка под Волновахой
21:57
Оккупанты завершили разбор завалов драмтеатра в Мариуполе и вывоз тел погибших
20:51
Командиры «Азова» и морпехов вышли с «Азовстали» — российские СМИ
14:39
Двум бывшим работникам суда на Луганщине объявлено подозрение в госизмене и коллаборационизме
14:30
Главы «МИД Л-ДНР» встретились с послом Северной Кореи в Москве
13:26
Командир «Азова» вышел на связь с «Азовстали»
12:28
Более 1900 украинских военных вышли с «Азовстали», сообщило Минобороны РФ
11:05
МККК и нардеп Рады посетили места содержания украинских военных с «Азовстали»
все новости
00:13
Благодаря российским СМИ на Луганщине уничтожили войска РФ, которые разрушили мост — Гайдай
23:52
Святогорск под обстрелом. Зеленский обещает обмен военных с «Азовстали». Дайджест НД за день ►
23:06
Сегодня на Донетчине оккупанты убили 7 мирных жителей, еще 10 человек ранены
22:55
«ДНР» и «ЛНР» с 23 мая снижают курс гривны к рублю
22:28
Сегодня оккупанты обстреляли более 40 населенных пунктов Донетчины и Луганщины
21:58
В Подмосковье горел институт, который разрабатывает баллистические ракеты
21:37
«Санкционный оазис»: Россияне ездят в Беларусь за банковскими картами, чизбургерами и кока-колой
20:59
В ОРДО хотят поставить памятники Жириновскому и открыть штаб ЛДПР
20:33
Россияне повторно взорвали мост между Северодонецком и Лисичанском
19:31
Разрушенное бельгийское наследие и люди в подвалах: Что происходит в Лисичанске
18:59
На Донетчине россияне ударили по храму, где укрывались около 100 человек
18:25
Росгвардия и «кадыровцы»: На блокпостах вокруг Мариуполя оккупанты усиливают фильтрацию
17:48
Оккупанты держат в «фильтрационных лагерях» почти 4 тысячи мужчин из Мариуполя
17:34
Второе заседание «Контактной группы по обороне Украины» состоится 23 мая — Пентагон
17:11
Украина против снятия части санкций с России взамен на разблокировку портов — Подоляк
все новости
ВИДЕО
Святогорск под обстрелом. Зеленский обещает обмен военных с «Азовстали». Дайджест НД за день ►
21 мая, 23:52
Разрушенное бельгийское наследие и люди в подвалах: Что происходит в Лисичанске
21 мая, 19:31
Красный крест посетил «азовцев», Россия уничтожает Луганщину. Дайджест НД за день ►
21 мая, 00:14

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция