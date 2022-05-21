Россияне повторно взорвали мост между Северодонецком и Лисичанском

Сегодня российские оккупанты повторно разрушили мост между Северодонецком и Лисичанском. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.



«В июле 2014 года при освобождении Лисичанска боевики взорвали пролет моста во время отступления. С тех пор сообщение между двумя стотысячными городами было затруднено. Мост был восстановлен в 2016 году. Сегодня история повторилась», — отметил глава области.



Он уточнил, что сообщение между городами есть, несмотря на разрушение моста.