Последствия обстрела в Луганской области. Фото: ОВА

Сразу с четырех направлений пытались ворваться в Северодонецк российские силы, но получили отпор и отошли на прежние позиции. При этом артиллерийские и минометные обстрелы жилых кварталов города продолжились. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в сводке за минувшие сутки.



По его словам, пострадал почти каждый подконтрольный Украине населенный пункт.



Так, в Северодонецке за сутки повреждено семь домов, в Лисичанске — пять. Также по пять — в Тошковке и Нырково. Четыре — во Врубовке, по три — в Горском и Золотом, два — в Приволье.



Еще не установлено точное количество разрушенных домов после обстрелов Новодружеска, где жилищный фонд пострадал сразу на трех улицах. Как и во Врубовке, по которой войска РФ нанесли авиационный удар.



Позиции украинских войск на фронте российские силы обстреливают вдоль всей линии столкновения вблизи Лисичанска и Северодонецка, подчеркнул Гайдай.



Между Северодонецком и Лисичанском в субботу был разрушен пролет моста близ железнодорожного вокзала. Кроме того, вчера в Северодонецке были задержаны несколько человек, фотографировавших военную технику. Гайдай добавил, что «ими будет заниматься СБУ».

Последствия обстрела в Луганской области. Фото: ОВА

Войска РФ вели наступательные и штурмовые действия в районах Осколоновки, Пурдовки, Щедрищевого и Смолянинового. «Наступление отражено, враг понес потери и был вынужден отойти на старые позиции», сообщил глава ОВА.



В течение 21 мая в общей сложности отбиты девять атак, уничтожены пять танков, четыре артиллерийские системы, десять единиц боевой бронированной техники и два автомобиля противника. Подразделения ПВО поразили один БПЛА «Орлан-10», добавил Гайдай.

Последствия обстрела в Луганской области. Фото: ОВА