Россияне повредили газопровод большого диаметра на Донбассе

Россияне повредили газопровод большого диаметра при попытке отрезать Луганщину от трассы Лисичанск – Бахмут. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.



«Газоснабжение Донбасса под вопросом», — написал он в Telegram.



Гайдай рассказал, что россияне пытались продвинуться и захватить автомобильный путь на границе Луганской и Донецкой областей. Они попали в магистральный газопровод диаметром 1 200 мм.



«Давление в трубе сразу упало с 15 до 5 атм, что ставит под вопрос дальнейшее газоснабжение соседнего региона. Добраться до разгерметизированного участка пока крайне сложно из-за активных боевых действий», — отметил глава администрации.



Он пояснил, что 36 тысяч потребителей из трех населенных пунктов Луганщины обладают некоторым запасом голубого топлива за счет остаточного давления в трубах.