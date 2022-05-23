Двадцать стран решили направить Киеву дополнительную военную помощь. Об этом рассказал глава Министерства обороны США Ллойд Остин на пресс-конференции после встречи «Контактной группы по обороне Украины», передает «Интерфакс-Украина».



«Примерно 20 стран объявили о новой помощи в сфере безопасности. Многие страны передают крайне нужные артиллерийские боеприпасы (...), танки и другие бронированные средства», — сказал он.



Остин поблагодарил Чехию за ее существенную поддержку, включая недавнюю передачу боевых вертолетов, танков и ракетных систем.



Кроме того, глава Пентагона сообщил о решении Дании отправить Украине пусковую установку противокорабельных ракет «Гарпун» и боеприпасы к ней.



Шеф Пентагона приветствовал вклад Италии, Греции, Норвегии и Польши в снабжение Украины артиллерией. Отдельно Остин отметил роль Британии в координации передачи военной помощи для Украины.



Глава Пентагона объявил, что третья встреча «Контактной группы по обороне Украины» пройдет 15 июня «на полях» встречи министров обороны стран НАТО в Брюсселе.



Первая встреча группы состоялась в апреле на авиабазе Рамштайн в Германии.