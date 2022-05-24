«Рамштайн-2»: Новые способы военной поддержки Украины смогут изменить ход войны

На второй встрече руководителей оборонных ведомств в формате «Рамштайн», которая прошла 23 мая, страны объявили о новых способах оборонной поддержки Украины. Такая поддержка может изменить «правила игры» в войне России против Украины. Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.



Министр подчеркнул, что количество стран — участниц формата увеличивается, среди континентов не представлена только Антарктида. На встрече был констатирован прогресс в поставках артиллерии калибром 155 мм и очерчены первоочередные потребности украинских военных.



«С оптимизмом могу повторить оценку, которую дал большой друг Украины — министр Ллойд Остин ІІІ (министр обороны США — ред.): на встрече страны объявили о новых способах поддержки, которые могут стать game changing в этой войне», — сообщил глава Минобороны Украины.



Резников рассчитывает, что на следующей встрече в июне сможет доложить коллегам о результатах применения оружия, о котором шла речь на встрече 23 мая.



«Среди прочего, мы уже получили подтверждение об усилении нашей береговой обороны. В частности, речь идет о пусковых установках и противокорабельных ракетах Harpoon. Решение было найдено благодаря объединению усилий нескольких наших стран-партнеров. Также речь шла и о других приятных сюрпризах, которые усилят мощь украинской армии, и будут неприятны для врага», — отметил министр.



Резников добавил, что все участники встречи выразили непоколебимую поддержку Украине в войне с Россией.



Напомним, первая встреча группы состоялась в апреле на авиабазе Рамштайн в Германии.