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Зеленский назвал условие возвращения к переговорам с Россией

24 мая 2022, 20:56

Зеленский назвал условие возвращения к переговорам с Россией

Украина вернется в переговорный процесс с Россией после деоккупации территорий, захваченных после 24 февраля. Об этом президент Владимир Зеленский заявил в интервью японскому общественному вещателю NHK.

«Я убежден, что мы должны отвоевать все наши территории, но за это мы заплатим цену. Мы хотим вернуться туда, где были до 24 февраля. Тогда мы вернемся за стол переговоров», — заявил Зеленский.

Глава государства добавил, что договориться с Россией о перемирии до отвоевания оккупированных после 24 февраля территорий Украины будет сложно.

17 мая советник главы Офиса президента Михаил Подоляк подтвердил информацию российской стороны о том, что процесс переговоров между Украиной и РФ приостановлен.

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