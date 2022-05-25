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В новом учебном году в Украине откроются только школы с бомбоубежищами

25 мая 2022, 14:17

В новом учебном году в Украине откроются только школы с бомбоубежищами

В Украине с 1 сентября смогут открыться только те школы, в которых будут оборудованы укрытия на случай обстрелов. Об этом сообщил замминистра образования Андрей Витренко в эфире национального телемарафона.

По его словам, сейчас прорабатываются механизмы, при которых 1 сентября начнется очное обучение в школах, но все будет зависеть от ситуации в стране. Уже проводится аудит школ на предмет того, есть ли в них бомбоубежища, чтобы обеспечить безопасность детей и педагогов.

Витренко отметил, что в Украине есть школы с бомбоубежищами, и именно их в планах правительства открыть 1 сентября.

По данным министра образования Сергея Шкарлета, лишь с 24 февраля по 7 марта в Украине снарядами войск РФ было разрушено 211 школ.

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