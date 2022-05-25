В Мариуполе начали раздавать российские паспорта

В Мариуполе и на других временно оккупированных территориях Донбасса РФ начала раздавать свои паспорта. Об этом сообщил советник легитимного мэра Мариуполя Петр Андрющенко.



«Топ-новость о паспортах России для Херсона и Запорожья не будет полной, если не добавить что именно сегодня так называемая «ДНР» дала старт для Мариуполя и заново оккупированных территорий Донецкой области получению российских паспортов без получения паспорта так называемой "ДНР"», — сообщил он.



Андрющенко отметил, что таким образом РФ начала «фактическую аннексию Мариуполя».



Сегодня президент РФ Владимир Путин подписал указ о приеме в упрощенном порядке в гражданство Российской Федерации жителей Запорожской и Херсонской областей Украины.