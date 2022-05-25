Путин разрешил раздачу российских паспортов в Запорожской и Херсонской областях

Президент Владимир Путин подписал 25 мая указ о приеме в упрощенном порядке в гражданство Российской Федерации жителей Запорожской и Херсонской областей Украины. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.



Указ вступил в силу со дня его подписания.



Часть территории этих регионов сейчас оккупирована российскими войсками. Фактически этот шаг Путина означает принудительную паспортизацию жителей временно оккупированных территорий Украины.



В 2019 году РФ начала упрощенную выдачу своих паспортов жителям неподконтрольных Украине районов Донецкой и Луганской областей.



Теперь Путин своим указом добавил к тому же документу об упрощенном гражданстве Херсонскую и Запорожскую области.