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Путин разрешил раздачу российских паспортов в Запорожской и Херсонской областях

25 мая 2022, 14:29

Путин разрешил раздачу российских паспортов в Запорожской и Херсонской областях

Президент Владимир Путин подписал 25 мая указ о приеме в упрощенном порядке в гражданство Российской Федерации жителей Запорожской и Херсонской областей Украины. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Указ вступил в силу со дня его подписания.

Часть территории этих регионов сейчас оккупирована российскими войсками. Фактически этот шаг Путина означает принудительную паспортизацию жителей временно оккупированных территорий Украины.

В 2019 году РФ начала упрощенную выдачу своих паспортов жителям неподконтрольных Украине районов Донецкой и Луганской областей.

Теперь Путин своим указом добавил к тому же документу об упрощенном гражданстве Херсонскую и Запорожскую области.

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