На Донетчине восстановили электроснабжение в 14 населенных пунктах

Ремонтные бригады за последние сутки полностью или частично восстановили электропитание в 14 населенных пунктах Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе ДТЭК Донецкие электросети.



Уточняется, что электроснабжение восстановлено для 33 551 семьи в Краматорском, Бахмутском, Покровском и Волновахском районах.



Из-за активных боевых действий без электропитания остаются еще 311 населенных пунктов области.



Самыми сложными направлениями остаются Лиманское, Авдеевское, Марьинское, Торецкое, Бахмутское и Великоновоселковское. Специалисты компании ждут разрешения от Вооруженных сил Украины, чтобы проводить ремонты.