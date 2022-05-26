Украина очень нуждается в дальнобойном вооружении, и медлить нельзя — главнокомандующий ВСУ

Украина остро нуждается в вооружении, которые позволит поражать противника на большом расстоянии. Об этом заявил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный.



«Нам очень тяжело, но мы стоим. Мы боремся за каждый участок фронта, за каждый населенный пункт. Выбивать врага из нашей земли нам помогает западное вооружение и техника», — сообщил Залужный.



Главнокомандующий ВСУ выразил благодарность за предоставленную международную техническую помощь.



«В то же время, мы очень нуждаемся в образцах вооружения, которые позволят поражать противника на большом расстоянии», — подчеркнул Залужный.



Он добавил, что с этим нельзя медлить, ведь цена задержки измеряется жизнями людей.