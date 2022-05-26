С информацией о работодателях и соискателях: В Украине запустят единую базу вакансий

В Украине запустят единую базу вакансий, которая будет обновляться в режиме реального времени. Там будут собраны вакансии от государственного Центра занятости и с крупнейших сайтов по поиску работы. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.



Отмечается, что Государственная служба занятости подписала договор о сотрудничестве и информационном взаимодействии с пятью крупнейшими сайтами по трудоустройству. Результатом сотрудничества станет создание единой базы с вакансиями. Ее будут наполнять специалисты Госслужбы занятости, а также агентств по поиску работы.



В Минэкономики подчеркнули, что сейчас особенно важно обеспечить максимальное трудоустройство украинцев — для возобновления экономической активности. С этой целью и создана платформа, которая консолидирует информацию о работодателях и соискателях. Максимум предложений на рынке труда и данные о кадровом потенциале будут локализованы на одной площадке, что позволит предпринимателям быстро найти работников, а людям работу.



Также сообщается, что сайты по поиску работы получат доступ к данным Государственной службы занятости и смогут размещать информацию о вакансиях на своих сайтах.