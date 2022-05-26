Директор Старобельского центра занятости подозревается в коллаборационизме – ГБР

Сотрудники Государственного бюро расследований сообщили о подозрении в коллаборационной деятельности директору Старобельского районного центра занятости в Луганской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.



По данным правоохранителей, после оккупации города войсками РФ директор центра добровольно согласился занять должность и.о. начальника так называемого «Объединенного территориального отделения Государственного учреждения – Республиканский центр занятости Луганской Народной Республики в Старобельском районе»



Подозрение выдвинуто по части 5 статьи 111-1 УК Украины (добровольное занятие должности, связанной с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций, в незаконных органах власти, созданных на временно оккупированной территории).