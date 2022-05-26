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Путин требует снять санкции взамен на разблокировку украинских портов

26 мая 2022, 22:48

Путин требует снять санкции взамен на разблокировку украинских портов

Президент России Владимир Путин готов к переговорам по поводу разблокировки украинских морских портов, чтобы можно было вывезти оттуда пшеницу. Но взамен требует снять санкции Запада против РФ. Об этом он сказал в беседе с премьер-министром Италии Марио Драги.

Как сообщает пресс-служба Кремля, Путин заявил Драги о готовности Москвы «внести вклад в преодоление продовольственного кризиса» — но лишь в том случае, если Запад отменит «политически мотивированные санкции». Также президент РФ заявил, что считает «беспочвенными» обвинения в том, что это Россия создает проблемы с поставками украинской сельскохозяйственной продукции на мировой рынок.

В свою очередь, Марио Драги на пресс-конференции 26 мая сказал, что по итогам разговора с Путиным он сделал вывод, что президент РФ готов к переговорам о разблокировке украинских портов.

Драги сообщил, что Путин в разговоре с ним объяснил блокировку украинских портов тем, что они якобы заминированы украинскими военными.

Премьер Италии добавил, что теперь собирается обсудить вопрос о переговорах по разблокировке портов с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы «посмотреть, проявит ли он аналогичную готовность». Глава итальянского правительства напомнил, что в украинских морских портах скопились «многие миллионы центнеров зерна», которые необходимо оперативно вывезти до того, как они начнут портиться.

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