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В МИД РФ озвучили условие для старта переговоров о разблокировке портов Украины

25 мая 2022, 16:42

В МИД РФ озвучили условие для старта переговоров о разблокировке портов Украины

В Москве допускают разблокировку портов, старт переговоров об этом, в обмен на снятие санкций. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко, передает «Интерфакс».

Он сказал, что «решение продовольственной проблемы требует комплексного подхода, в том числе связанного со снятием санкционных ограничений, которые были наложены на российский экспорт и финансовые транзакции».

К тому же в МИД РФ заявляют, что Украина обязана самостоятельно разминировать все порты, а «Россия готова предоставить необходимый гуманитарный проход, что она и делает каждый день».

Сегодня в министерстве обороны РФ заявил, что порт Мариуполя «начал функционирование в повседневном режиме», но, по информации специалистов, из-за затопленных судов на выходе из акватории порта его не могут покинуть корабли.

Власти Украины выступают против снятия части санкций против РФ взамен на разблокировку украинских портов. 

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