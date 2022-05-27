В Мариуполе под завалами здания нашли еще около 70 тел погибших — советник мэра

В Мариуполе на территории бывшего завода «Октябрь» под завалами найдено около 70 тел погибших. Об этом сообщил советник украинского мэра Мариуполя Петр Андрющенко.



Он отметил, что людей завалило обломками здания после обстрела. Тела погибших оккупантами были упакованы в пластиковые мешки и вывезены для захоронения в братской могиле в селе Старый Крым. По информации Петра Андрющенко, идентификация погибших не проводилась, но особо и «идентифицировать нечего было с учетом состояния тел».



Ранее Андрющенко сообщал, что оккупационные власти Мариуполя оставшимся жителям в городе сказали, что свое жилье они будут восстанавливать самостоятельно.