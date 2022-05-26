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Мариупольцам сообщили, что свое разбитое жилье они будут восстанавливать сами — Андрющенко

26 мая 2022, 13:36

Мариупольцам сообщили, что свое разбитое жилье они будут восстанавливать сами — Андрющенко

Оккупационные власти Мариуполя сообщили оставшимся жителям в городе, что свое жилье они будут восстанавливать самостоятельно. Об этом сообщил советник украинского мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Такое «заявление» якобы сделал заместитель псевдомера Мариуполя Хаджинов. Ссылаясь на его слова Андрющенко сообщил, что «помогать» в плане восстановления РФ будет исключительно детским садам, школам и помещениям администрации, а всем остальным анонсируют выдачу стройматериалов.

Кроме того, по информации источников Андрющенко, у РФ в планах строительство несколько многоквартирных зданий для нужд «военного оккупационного корпуса и восстановление исторических зданий».

Все эти процессы, как говорит советник мэра Мариуполя, лоббирует ФСБ-группа депутата Госдумы РФ Дмитрия Саблина и экс-депутата Мариупольского горсовета Петра Иванова, а вчера, 26 мая, город посещало руководство «Роскапстрой» Минстроя РФ. Андрющенко уточняет, что именно эта организация, «ниточки» от которой якобы ведут именно к беглым чиновникам из Украины, занималась освоением бюджета РФ выделенного на строительство в Крыму после оккупации.

Ранее Андрющенко сообщил, что в Мариуполе группировка «ДНР» продлит учебный года до 1 сентября, лишая оставшихся в городе детей каникул.

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