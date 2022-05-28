Пытаются взять в заложники: Зеленский — о запрете оккупантов на выезд людей с Херсонщины

Запрет на выезд людей с оккупированных территорий является проявлением слабости захватчиков, которым нечего предложить. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении в субботу.



«Появляется все больше информации о том, что оккупанты стараются максимально ограничить выезд наших людей с временно оккупированных районов Херсонской области. Они не дают никаких гуманитарных коридоров. И закрыли индивидуальный выезд людей», — отметил Зеленский.



Он подчеркнул, что те, кто уверен в своей позиции, таких решений не принимал бы.



«Однозначно это проявление слабости. Проявление того, что им нечего дать людям. Да и люди не хотят ничего у них брать. Поэтому они пытаются взять людей в заложники», — сказал президент.



Зеленский подчеркнул, что «Украина вернет все свое». «И это обязательно. И это только вопрос времени. И каждый день это время, время освобождения, сокращается. Мы для этого делаем все», — добавил президент.