Краматорск и Славянск остались без света и воды из-за обстрелов

Краматорск, Славянск и соседние города в Донецкой области остались без электроснабжения из-за повреждений, которые были нанесены высоковольтной линии электропередач в ходе боевых действий.



«В результате боевых действий перебита высоковольтная ЛЭП. Краматорск и все соседние города без света», – сообщил мэр Краматорска Александр Гончаренко.



Он уточнил, что ремонтные бригады уже занимаются восстановлением электроснабжения, однако отметил, что это «опасное направление, где не все так просто».



Мэр Славянска Вадим Лях сообщил, что в субботу, 28 мая, с большим трудом удалось полностью восстановить подачу электроэнергии во всех населенных пунктах города. Но через час высоковольтная линия, от которой питаются городские подстанции, снова была повреждена.



«Сейчас часть микрорайонов в очередной раз вынуждена жить без света. Более того, обесточенным остается и Маякский водопровод. Поэтому подача воды остановлена ​​в микрорайонах Железнодорожный, Мимовка, Голубовка, Монголия, частично Лесной и Северный», – сообщил Лях.



Возобновить подачу водоснабжения удастся только после устранения повреждения высоковольтной линии электросетей.



«В этой ситуации лучшим выходом для населения является эвакуация», – добавил мэр, указав, что в понедельник из Славянска отправляется эвакуационный рейс в Ровенскую область с расселением



В компании «ДТЭК Донецкие электросети» «Новостям Донбасса» сообщили, что не владеют информацией о состоянии линии электросетей и сроках восстановления, потому что был повреждена магистральная линия НЭК «Укрэнерго». От электроснабжения отключены часть Краматорского и Бехмутского районов.



Из-за отключения электричества прекращена подача воды от фильтровальных станций №1 и №2 Второго Донецкого водопровода – Краматорск, Славянск, Дружковка, Константиновка, Торецк и близлежащие населенные пункты оказались без воды. Об этом сообщил глава ОВА Павел Кириленко.



НД не удалось оперативно получить комментарий в «Укрэнерго».