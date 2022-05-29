В Донецкой области 115 шахтеров остаются под землей

В Донецкой области 115 горняков остались под землей в двух шахтах из-за отсутствия электричества. Об этом сообщил глава Донецкой ОГА Павел Кириленко.



«115 торецких горняков остались под землей: 112 на шахте Центральной, 3 на шахте Торецкой. Администрации принимают необходимые меры для поднятия шахтеров на поверхность. Причина и последствия обесточивания уточняются», - написал он в Telegram.



Ранее Мэр Краматорска в Донецкой области сообщил, что город и соседние города сейчас без света из-за перебитой линии электропроводов.