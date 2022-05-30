На Донетчине поврежден аммиакопровод

В Донецкой области в результате боевых действий был поврежден аммиакопровод «Тольятти — Одесса». Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кирилленко.



«В Бахмутском районе в результате боевых действий повреждена герметичность ветви аммиакопровода "Тольятти — Одесса". Эта ветвь не используется с 2014 года, защелки закрыты, но аммиак из нее сейчас вытекает самотеком. Облако аммиака движется над почвой от села Майское в сторону Бахмута», — написал Кирилленко.



По его словам, в зону поражения могут попасть Бахмут, Гладосово, Дача, Николаевка Вторая, Одрадовка и Опытное.



Местные власти оповестили население о необходимых мерах безопасности. Спасатели уже готовы ликвидировать последствия аварии, добавил Кириленко.



Как позже уточнил глава области, утечка вещества незначительная – на отрезке трубопровода 7,5 км находится ориентировочно 250 тонн аммиака. По данным спасателей, радиус возможного поражения облаком аммиака составляет около 4 км.



В зоне поражения – Кодема, Гладосово, Семигорье, Дача, Николаевка Вторая и Доломитное.



К ликвидации последствий аварии привлечены 45 специалистов и 9 автоцистерн.