Глава «Энергоатома»: На территории Запорожской АЭС — танки, взрывчатка и полтысячи военных РФ

На территории Запорожской АЭС в г. Энергодар находятся российские солдаты, танки, взрывчатка. Об этом во время брифинга на тему: «Состояние ядерных объектов Украины» рассказал руководитель ГП «НАЭК «Энергоатом» Петр Котин.



По его словам, в Украине работают четыре атомных станции.



«Одна из них на сегодня — это Запорожская АЭС — уже около двух месяцев захвачена оккупантами. Они находятся там, на площадке Запорожской АЭС. На самой атомной станции, а она самая большая не только в Украине, но и в Европе», — сказал Котин.



Он добавил, что на площадке АЭС находятся около 500 российских солдат, а также тяжелая техника, бронетранспортеры, танки, автомобили «Урал», взрывчатка, оружие. Руководитель «Энергоатома» подчеркнул, что ни тяжелая техника, ни оружие не должны размещаться на атомной станции.



«Мы продолжаем контролировать Запорожскую АЭС с точки зрения эксплуатации, персонал работает под нашим техническим контролем, выполняет наши команды», — отметил Котин.

В то же время, по его словам, персонал работает под давлением со стороны захватчиков, есть факты издевательств, похищения. Руководитель предприятия напомнил, что около недели назад в одного из сотрудников оккупанты стреляли у него дома. Сейчас он с многочисленными ранениями — в больнице.