В Донецкой области энергетики восстановили электроэнергию в 23 населенных пунктах

За минувшие сутки ремонтные бригады восстановили электроэнергию в 23 населенных пунктах Донецкой области. Об этом сообщает пресс-служба компании ДТЭК.



«Это позволило вернуть свет в дома 19 836 семей Донбасса в Бахмутском, Покровском и Краматорском районах. Больше всего восстановлений - в Бахмутском», - говорится в сообщении.



В компании отмечают, что сложная ситуация из-за обстрелов в регионе сохраняется. Без света остаются 321 населенный пункт Донецкой области.



Самые сложные направления - Славянский, Авдеевский, Марьинский, Торецкий, Бахмутский и Великоновоселковский. Через обстрелы здесь постоянно повреждается оборудование и линии электропередач. Специалисты компании ждут разрешения от Вооруженных сил Украины, чтобы проводить ремонты.