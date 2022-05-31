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В Донецкой области энергетики восстановили электроэнергию в 23 населенных пунктах

31 мая 2022, 15:03

В Донецкой области энергетики восстановили электроэнергию в 23 населенных пунктах

За минувшие сутки ремонтные бригады восстановили электроэнергию в 23 населенных пунктах Донецкой области. Об этом сообщает пресс-служба компании ДТЭК.

«Это позволило вернуть свет в дома 19 836 семей Донбасса в Бахмутском, Покровском и Краматорском районах. Больше всего восстановлений - в Бахмутском», - говорится в сообщении.

В компании отмечают, что сложная ситуация из-за обстрелов в регионе сохраняется. Без света остаются 321 населенный пункт Донецкой области.

Самые сложные направления - Славянский, Авдеевский, Марьинский, Торецкий, Бахмутский и Великоновоселковский. Через обстрелы здесь постоянно повреждается оборудование и линии электропередач. Специалисты компании ждут разрешения от Вооруженных сил Украины, чтобы проводить ремонты.

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