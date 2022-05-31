«Кто стрелял?»: депортированных в РФ украинцев на допросах заставляют подтверждать «военные преступления»

Украинцев, вывезенных в Россию после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, вызывают на допросы. Там заставляют подтверждать «военные преступления Украины»: что якобы украинские военные стреляли в мирных жителей. Об этом Telegram-каналу «Можем объяснить» рассказали юристы и волонтеры, работающие с этими украинцами.



«Следователи опрашивают людей в качестве свидетелей по неким уголовным делам. У украинских граждан ищут подтверждений, что по ним стреляли со стороны ВСУ. Когда люди начинают говорить "не знаю" или вдруг говорят об обстрелах со стороны российской армии, следователи настаивают на своей версии», — отмечается в сообщении.



Как рассказали юристы и волонтеры, почти все соглашаются, «потому что люди пережили ад и у них задача спастись». Одна из украинок рассказывала, что ее спрашивали: «Кто в вас стрелял?».



«Это же не Россия? Она отвечала: "Откуда я знаю". Настаивали, чтоб говорили, что Украина стреляла», — рассказал адвокат.



Другую женщину спрашивали, что ей известно о «подрыве» драмтеатра в Мариуполе, который разбомбила российская авиация. Как уверяют в Москве, отмечает Telegram-канал, театр был взорван «Азовом».



По словам адвоката, он не слышал о людях, которые отказывались проходить опрос или подписать документы, которые им дают следователи.



«Люди пережили абсолютный ад. Все сдают свои телефоны. Задача выжить, выбраться и уехать. Они даже не читают, что подписывают. У меня нет сомнений, что появятся тома со свидетельствами о "преступлениях" батальона "Азов", "Айдар" и т. д.», — сообщил адвокат.



На такие опросы депортированных в РФ зовут в том числе с помощью объявлений. В частности, призывы замечены в жилищном агентстве Петроградского района Петербурга «Ротонда». Туда украинцы должны прийти, чтобы получить регистрацию в городе.