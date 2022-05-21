Обманывают и блокируют любые попытки отказаться: Оккупанты депортируют жителей Мариуполя в РФ

Российские оккупанты депортируют жителей Мариуполя под видом «эвакуации». Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.



По его словам, за сутки из Мариуполя в «фильтрационный лагерь» в подконтрольное группировке «ДНР» Безыменное Новоазовского района доставлены 416 мариупольцев, в том числе 46 детей.



«Из Безыменного после "фильтрации" депортировано в Россию 512 человек. Местонаправление с железнодорожного вокзала в г. Таганрог (РФ — ред.) сейчас устанавливаем. Работаем над путями возвращения мариупольцев домой через дружественные страны из России», — отметил Андрющенко.



Также советник мэра показал, как происходит депортация.



«Район "Метро". Подают автобусы и объявляют об эвакуации. При посадке уже сообщают, что автобус везет в Безымянное Новоазовского района и затем в Россию. Российские военные и официальные волонтеры блокируют любые попытки покинуть место и отказаться от эвакуации», — сообщил Андрющенко.