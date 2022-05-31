В Запорожской ОВА призвали людей эвакуироваться с горячих точек региона

На территории Запорожской области продолжаются активные боевые действия. Оккупанты успеха не имеют, но продолжают обстрелы и бомбардировки. В связи с этим глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух призвал людей эвакуироваться с горячих точек региона.



По его словам, россияне пытаются вести наступление на восточные громады региона. Старух подчеркнул, что продвигаться вперед оккупационным войскам не удается, однако артиллерийские, авиа- и ракетные удары наносятся по всей линии столкновения.



«Ночью были обстреляны Камышеваха и населенные пункты в направлении Орехово, ближе к Запорожью. Вчера очень сильно обстреляли Орехов, под регулярными обстрелами находятся Гуляйполе и окрестные села», — сообщил глава области.



Старух отметил, что в результате обстрелов есть многочисленные разрушения. Регулярно появляется информация о раненых и погибших среди гражданского населения.



Глава Запорожской ОВА отметил, что ввиду общей ситуации с безопасностью и разрушений оккупантами гражданской инфраструктуры, жители территорий, где ведутся активные боевые действия, могут находиться в потенциальной опасности. Старух призвал людей эвакуироваться из горячих точек региона в более спокойные места, чтобы не подвергать угрозе собственную жизнь.



«Есть разные категории людей. К примеру, есть такие населенные пункты, где уже выехало по 80% населения. Есть такие люди, которые на время обострения уезжают, а потом возвращаются, а есть такие, которых приходится уговаривать довольно долго. Особое внимание следует обратить на перевозку женщин, детей и пожилых людей, чтобы не подвергать угрозе их жизни», — пояснил он.



По словам Старуха, жители Запорожского региона могут временно выехать на территорию центральной и западной Украины, где им будет предоставлено все необходимое для комфортной жизни.



«В Украине во всех регионах готовы принять людей. Мы отдельно обратились в каждую область и там нам предоставили точки размещения», — сообщил глава области.