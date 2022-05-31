Омбудсмен Денисова обжалует свое увольнение в суде

Людмила Денисова, которая решением парламента была уволена с должности Уполномоченной Верховной Рады по правам человека, планирует обжаловать своё увольнение в суде.



«Сегодня (31 мая, - ред.) последний день моего пребывания в должности Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека… Я уволена вопреки Конституции, законам Украины и международным стандартам. Это решение я обжалую в суде», — написала Денисова в Telegram.



Как сообщалось, Верховная Рада уволила Людмилу Денисову с должности омбудсмена. Соответствующее решение поддержали 234 народных депутата на пленарном заседании 31 мая.



Верховная Рада назначила Денисову уполномоченным по правам человека 15 марта 2018 года.



Как пишет «РБК-Украина» со ссылкой на источники в парламенте, вместо Людмилы Денисовой на должность рассматривают четырех кандидатов. Это три народных депутата от «Слуги народа» — Николай Тищенко, Марьяна Безугла и Александр Качура, а также советница — уполномоченная президента по вопросам обеспечения прав защитников Украины Елена Вербицкая.



Более 30 правозащитных организаций призывают Верховную Раду создать условия для проведения независимого конкурса на эту должность с соблюдением всех международных стандартов. Заявление об этом опубликовано на сайте «ZMINA. Центр прав человека».