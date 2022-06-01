Войска РФ наступают на Лиманском направлении и закрепляются в Северодонецке — Генштаб

На Лиманском направлении войска РФ усилили подразделения и перегруппировали их. При поддержке вертолетов Ка-52 ведут наступление в направлении Лиман — Старый Караван, боевые действия продолжаются. На Северодонецком направлении агрессор вел штурмовые действия в северных, южных и восточных районах города Северодонецк. Отдельные подразделения добились успеха. Противник закрепляется в центре города. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.



Агрессор нанес ракетный авиационный удар с самолетов Су-35 по Белополью Сумской области. Из артиллерии обстрелял район населенного пункта Середина-Буда Сумской области.



На Харьковском направлении противник обстреливал из ствольной и реактивной артиллерии населенные пункты Александровка, Слатино и Циркуны. Вертолеты армейской авиации РФ нанесли удары по Веселому и Терновому.



На Славянском направлении противник произвел перегруппировку войск. В результате потерь в районе Долгенького отвел отдельные подразделения на восстановление в город Изюм. С целью усиления охраны и обороны логистических маршрутов усилил группировку в Купянске за счет перемещения батальонной тактической группы. Вел разведку позиций украинских войск при помощи БПЛА «Орлан-10» в районах населенных пунктов Изюм, Первомайский и Большая Камышеваха.



На Донецком направлении подразделения агрессора при поддержке авиации основные усилия сосредотачивают на ведении наступательных действий.



С целью нанесения потерь и истощения личного состава украинских войск, противник производит огневое поражение вдоль линии столкновения из минометов, ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня.



Также в Генштабе сообщили, что противник провел ремонт железнодорожного мостового перехода в районе Купянска для восстановления логистического снабжения железнодорожной веткой «Купянск — Лиман».



На Бахмутском направлении противник пытается вытеснить подразделения украинских войск с занимаемых позиций в районах Белогоровки и Врубовки. Применил штурмовую и армейскую авиацию в районах населенных пунктов Камышеваха, Берестово и Нырково.



На Запорожском направлении оккупанты проводили инженерные работы по усовершенствованию фортификаций второй линии обороны. Передислоцировали в район Васильевки танковый батальон Т-62 и мотострелковый батальон.



На Авдеевском, Кураховском и Новопавловском направлениях противник удерживает занятые позиции, наносит огневое поражение из минометов и ствольной артиллерии.



На Южнобугском направлении противник в районах населенных пунктов Николаевка, Новопавловское и Широкое произвел массированные обстрелы из реактивных систем залпового огня, ствольной артиллерии и минометов.



В акватории Черного моря штормом сорвало с якоря две морских мины оккупантов. Одну унесло волнами к берегу Одесщины, где ее обезвредили специалисты подрывной команды Военно-морских сил ВСУ, другую украинские военные взорвали прямо в море.



В готовности к применению ракетного вооружения в акватории Черного моря находится один носитель крылатых ракет морского базирования типа «Калибр».



За минувшие сутки на Донецком и Луганском направлениях отбиты девять атак врага, уничтожены два танка, тринадцать артиллерийских систем, восемь боевых бронированных машин и шесть автомобилей.